Посол РФ заявил, что Папа Римский понимает историческую роль России

Папа Римский Франциск понимает историческую роль России, а президент РФ Владимир Путин понимает значимость понтифика и Святого престола. Об этом заявил в интервью газете Il Messaggero (онлайн-версия) посол России в Ватикане Иван Солтановский.

"Наш президент понимает значимость роли понтифика и Святого престола. И мы видим определеную взаимность, в том плане что Папа Римский понимает историческую роль России", - сказал дипломат.

Он также отметил, что РФ считает позицию Папы Франциска "взвешенной и сбалансированной".

Посол сослался на энциклику Франциска "Братья все", в которой утверждается принцип "построения мостов".