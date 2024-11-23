Володин: Госдума поддержала решение Путина ответить на удары по нашим городам

Несмотря на различную партийную принадлежность, все депутаты Госдумы понимают, что в ситуации эскалации, когда наносятся удары по российским городам, на эти удары надо отвечать. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал 23 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

Как писала «Парламентская газета», Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором сообщил об ударах дальнобойными ракетами американского и британского производства по Брянской и Курской областям. В ответ на это по военному предприятию на Украине был нанесен удар с помощью новейшей ракетной системы «Орешник».

«(Президент США Джозеф. — Прим. ред.) Байден, его друзья в Европе (президент Франции Эмманюэль. — Прим. ред.) Макрон, (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц и другие, они должны понимать: Россия себя защитит. И у нас есть чем это сделать. И депутатский корпус настроен именно так, несмотря на партийную принадлежность. Все понимают, что в ситуации вызовов, в ситуации эскалации, когда наносятся удары по нашим российским городам, надо отвечать», — сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты поддерживают решение Путина, и, со своей стороны, будут делать все возможное для того, чтобы наша страна себя не только могла защитить, но и обеспечить стабильное развитие.

Что касается уходящего президента США Байдена и глав ряда европейских государств, то они, по мнению Володина, «должны подумать». Председатель Госдумы отметил, сегодня именно они делают все для наращивания эскалации, для того чтобы мир был ввергнут в пучину проблем.