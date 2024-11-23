Песков заявил о подготовке президента к посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе над посланием главы государства Федеральному посланию в следующем году.

«Ну, конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — сказал он ТАСС.

Песков добавил, что оно будет оглашено в следующем году — весной или в конце зимы.

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин ранее назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы.