Лидер абхазской оппозиции высказался об отношениях с Россией

Абхазия положительно относится к России благодаря президенту страны Владимиру Путину.

Об отношениях РФ и республики высказался лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК.

«Россия оказывала и оказывает финансовую помощь Абхазии, и люди здесь с большой благодарностью к этому относятся. Здесь отношение к России формируется через призму отношения к персонально Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.

По его словам, российско-абхазские отношения должны развиваться динамично. Ардзинба назвал Москву и Сухум союзниками. Глава оппозиции также подчеркнул, что в республике нет антироссийских настроений. При этом, как он отметил, в стране никто не должен любить Россию больше, чем Абхазию. Помимо этого, Ардзинба напомнил о соглашениях между сторонами от 2008 и 2014 годов. По его мнению, равноправное взаимовыгодное партнерство должно быть не на словах, а на деле.

В Абхазии могут провести президентские выборы в феврале

Ранее ушедший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что не запрашивал военную помощь у России во время волны протестов в республике. Однако он признал, что разговаривал с российскими представителями.