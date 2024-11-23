На Западе призвали молиться после заявления Путина

В западных странах нужно молиться, чтобы политические лидеры в Британии, США и Франции услышали заявление президента России Владимира Путина об ответе России на эскалацию украинского конфликта.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему (к Путину – прим. ред.)», - подчеркнул он.

По словам Боуза, после заявления Путина о применении Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске и праве РФ ответить на эскалацию конфликта со стороны НАТО больше нет никакой двусмысленности.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Обновленная доктрина предусматривает, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на РФ.

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21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, с ее помощью военные ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.