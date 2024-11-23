Медведев сделал заявление о войне Запада против России

Запад включился в полноценную войну против России, разрешив Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, в частности, по целям в Курской и Брянской областях.

Об этом в беседе с телеканалом Al Arabiya заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», - подчеркнул он.

Медведев добавил, что соответствующие действия Запада по эскалации конфликта не останутся без ответа со стороны России.

Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, с ее помощью военные ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.