Медведев прокомментировал возможную отмену Трампом санкций против РФ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность вряд ли моментально отменит все санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

© РИА Новости / Екатерина Штукина

По его словам, ограничительные меры выгодны американским властям. Политик также напомнил, что на некоторых санкциях настоял сам Трамп. Так Медведев ответил на вопрос, ожидает ли Москва снятия санкций после инаугурации Трампа.

Медведев прокомментировал выдачу ордера на арест Нетаньяху

Зампред отметил, что Трамп хотел ограничить поставки газа из России в Европу и продавать туда американские энергоресурсы.