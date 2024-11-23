Стало известно о возможной встрече Трампа с Путиным по вопросу Украины

Избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с российским главой Владимиров Путиным по вопросу Украины. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью Atlantic Council.

По словам Маккола, Путин не последовал совету избранного президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории России.

WP: Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

О встрече двух политиков после выборов никто никогда не сообщал. Однако стало известно, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. Американский политик напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. Сообщалось, что Трамп и Путин также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте». Однако после эту информацию Кремль опроверг.