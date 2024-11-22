Специалистами проводится титаническая работа для восстановления новых регионов РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов", – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, бойцы ВСУ во время отступления зачастую обстреливают и разрушают собственную инфраструктуру. Российские специалисты все это чинят в рамках программы по восстановлению новых регионов.

В рамках одного из соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) столичные специалисты помогают восстанавливать медучреждения в регионах.

Так, в ЛНР работы проходят в семиэтажном здании поликлиники, которое построили в 1985 году. Специалисты занимаются ремонтом инженерных коммуникаций – они меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения.