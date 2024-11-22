Члены киевского режима, включая президента Украины Владимира Зеленского, «накаркали», предлагая страну в качестве полигона для испытания новых видов западного вооружения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о проведении испытаний систем, аналогичных «Орешнику».

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— Помню, как Зеленский, Резников (бывший министр обороны Украины Алексей Резников — прим. «ВМ») и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали, — написала она в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что система «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Кроме того, Путин заявил, что ракета не является модернизацией советских систем, а полностью сделана в современной России. Президент также отметил, что ее испытания прошли успешно и у страны есть запас изделий, подобных «Орешнику».

Также журналисты RT рассказали о характеристиках гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», в частности, время ее подлета до некоторых европейских государств.

В октябре Зеленский порадовался, что Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада. По его словам, благодаря испытаниям ВСУ страны Запада выясняют, какая техника себя оправдывает, а какая — нет. Таким образом они не «выбрасывают деньги».