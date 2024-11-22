Захарова пошутила про «волшебный порошок» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за критику Верховной рады, отменившей заседание из-за угрозы удара по зданию парламента. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

Захарова указала, что ранее Зеленский обрушился с критикой на Верховную раду за ее отказ проводить заседание из-за угрозы ракетных обстрелов правительственного квартала Киева «Орешником».

«Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», — прокомментировала это она.

Напомним, что 21 ноября было проведено первое испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровской области на Украине. Оно стал ответом на планы Белого дома по производству ракет средней и меньшей дальности. В МО РФ заявили, что цель пуска была достигнута и все боевые блоки поразили объект.