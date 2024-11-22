Захарова пошутила про «волшебный порошок» Зеленского

Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за критику Верховной рады, которая отменила заседание из-за якобы угрозы удара по зданию парламента. В своем Telegram-канале она заявила, что у украинских депутатов нет «волшебного порошка бесстрашия».

Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады отменили заседание в пятницу, 22 ноября. По словам украинского политика Тараса Батенко, Украину предупредили об угрозах новых ракетных ударов, причем Россия якобы намерена бить по правительственному кварталу Киева. Следующее заседание Верховной рады планируется уже в только декабре.

В своем обращении президент России Владимир Путин ранее объявил, что российские войска нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой «Орешник» с неядерным гиперзвуковым оснащением. Президент подчеркнул, что испытания ракеты в боевых условиях стали ответом на провокации со стороны Запада.