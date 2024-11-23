Путин охарактеризовал ракету «Орешник»

Ракетная система «Орешник» — это еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий сообщил, что баллистическая ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине.

Путин решил наградить создателей новейшей ракеты «Орешник» после удара

Днем 22 ноября Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.