Совещание Путина с руководством Минобороны. Главное

Президент России Владимир Путин собрал совещание в Кремле с руководством Министерства обороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал президент, характеристики новой ракетной системы «Орешник» вызывают «гордость и восхищение», при этом новинка является полностью оригинальной разработкой, а не модернизацией старых систем. Согласно оценке Путина, результаты использования этого оружия по объектам противника будут сопоставимы с оружием стратегического назначения, однако «Орешник» не является средством массового поражения.

Во время совещания Путин также поздравил разработчиков новой системы средней дальности «Орешник» с успешным запуском. Согласно решению президента, создатели новой ракеты будут представлены к госнаградам. Путин добавил, что подобные разработки имеет жизненно важное значение для России, а сама ракета является гарантом территориальной целостности страны.

«Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск», — заявил он.

По словам Путина, в данный момент ни у кого в мире нет аналогов подобной ракетной системы. Впрочем, он признал, что в будущем такое оружие может появиться и у других стран.

Помимо этого, Путин также поддержал предложение принять

«Орешник» на вооружение.

Президент добавил, что «Орешник» будут производить серийно, а производство ракеты уже «практически организовано».

Впрочем, Путин также уточнил, что у России имеется и некоторый запас готовых «Орешников».

Во время совещания Путин также поднял тему области ракетостроения в России. По словам президента, российская школа ракетостроения имеет огромный потенциал, а в дальнейшем будет проводиться больше испытаний новых ракет, в том числе и в боевых условиях — это будет зависеть от угроз безопасности страны.

Президент также добавил, что в данный момент в России ведется работа над целой линейкой новых ракет средней и меньшей дальности. При этом, часть из них уже проходят испытания, и тоже могут производиться серийно.