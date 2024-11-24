Медведев дал совет тем, кто не верит в существование «Орешника»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на комментарии из Киева, которые отвергли факт существования ракетных систем "Орешник". В Telegram-канале он подчеркнул, что для тех, кто закрывает глаза, проблема волшебным образом исчезает.

"Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться", – заявил Медведев, добавив, что для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название "выдумал" президент РФ Владимир Путин.

Зарубин раскрыл, что сказал Путин сразу после обращения по «Орешнику»

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".