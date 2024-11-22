Путин решил наградить создателей новейшей ракеты «Орешник» после удара
Создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа над этой ракетной системой заслуживает особого уважения и признания.
«Создатели „Орешника“ будут представлены к госнаградам», — заявил глава государства в ходе встречи с представителями Министерства обороны России и военно-промышленного комплекса.
Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24».
Путин также добавил, что в стране активно ведутся разработки целого ряда ракет средней и меньшей дальности. Президент подчеркнул, что в данный момент несколько российских систем ракет средней дальности проходят стадию испытаний, после чего планируется их серийное производство.
ВС РФ 22 ноября нанесли удар по заводу в Днепропетровске с использованием гиперзвуковой системы «Орешник». Это произошло в ответ на агрессию со стороны Украины.