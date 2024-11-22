Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Будущее России во многом зависит от решения задач СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, добавии, что ее безопасность будет надежно обеспечена благодаря героизму людей — как воинов, так и конструкторов вооружений. По его словам, войска РФ с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал.
Решающее значение, конечно же, принадлежит людям — мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики. Конечно, мы такими людьми гордимся. С такими людьми, безусловно, все задачи <…> СВО будут решены. Да и в целом: безопасность России будет надежно обеспечена, — заявил Путин.
Путин подвел итог испытаний «Орешника»
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что герои специальной военной операции достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны. По его словам, они обладают обостренным чувством ответственности и справедливости, поэтому им нужно «дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров».
Патриарх также поделился наблюдением: со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства. Эти люди уже побывали в авангарде борьбы за будущее России, подчеркнул он.