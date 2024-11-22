В МИД РФ отреагировали на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Министерство иностранных дел России охарактеризовало антииранскую резолюцию, инициированную США, Великобританией, Германией и Францией и принятую на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как неверный шаг, подрывающий конструктивное сотрудничество агентства с Ираном. Заявление опубликовано на сайте министерства.

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«Россия считает упомянутую резолюцию шагом в неверном направлении. Очевидно, что цели ее инициаторов совершенно иные и не имеют ничего общего с ядерным нераспространением... Россия решительно отвергла эту резолюцию, считая ее совершенно неуместной и не способствующей конструктивному взаимодействию между иранской стороной и Агентством. По сути затея англосаксов и «евродвойки» направлена на его подрыв», — говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркивается, что западные страны готовы прибегнуть к любым мерам для оправдания своей политики максимального давления на Иран. Этот подход давно себя изжил и приводит только к росту противоречий и конфронтации, отметили российские дипломаты.

Накануне совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл заявлял, что данная резолюция «политически мотивирована».

В ответ глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о запуске нескольких новых продвинутых центрифуг.