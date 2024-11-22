Медведев высказался о возможном ответе РФ в случае эскалации на Украине

Ответ России в случае эскалации на Украине может быть любым. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, фрагмент которого политик опубликовал во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, страны НАТО уже в полной мере вовлечены в конфликт. Он отметил, что ряд иностранных государств не только предоставляют Киеву вооружение, но и дают цели Вооруженным силам Украины.

«Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», — резюмировал зампред Совбеза и напомнил, что схожее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Ранее Медведев опубликовал видеозапись удара новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.