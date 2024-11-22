Захарова отреагировала на призыв сенатора Коттона к вторжению США в Нидерланды

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала ироничное предположение о возможной высылке американских дипломатов из Гааги в ответ на заявления сенатора США Тома Коттона о возможной интервенции в Нидерланды.

Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова сенатора США Тома Коттона, заявившего о возможной интервенции в Нидерланды из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта.

Коттон охарактеризовал МУС как «пародию на правосудие», а прокурора МУС Карима Хана назвал «ненормальным фанатиком». Он также напомнил, что по американскому закону о МУС США вправе начать военную интервенцию, если американец или союзник будет арестован по ордеру МУС.

Захарова отметила: «Жду высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности».

Она также предположила, что премьер-министр Британии может выступить с заявлением о «хайли-лайкли угрозе жизни» прокурору Хану, а президент США Джо Байден выразит поддержку Нидерландам как союзнику по НАТО.

Накануне Минюст Швейцарии заявил, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру МУС. Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.