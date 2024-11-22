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Володин: Байден усложняет ситуацию, чтобы не потерять остатки гегемонии

Президент США Джо Байден вместе "со своими дружками в Европе" умышленно осложняет ситуацию в мире, делая все, чтобы не потерять "остатки гегемонии".

Володин объяснил, для чего Байден усложняет ситуацию в мире
© РИА Новости

Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что решения Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер.

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