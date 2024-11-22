Депутат Госдумы назвал Шольца карточным шулером

Депутат назвал Шольца карточным шулером на фоне его слов об ударе «Орешником»
Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал пугающей эскалацией удар «Орешником» по Украине, заявил в беседе с RT, что немецкий политик, как настоящий карточный шулер, «всё передёргивает».
«Эскалацию начали США при поддержке Великобритании, Франции и Германии. Кто из них первый, пускай сами определятся. Президент (России Владимир. — RT) Путин неоднократно обращал внимание, в течение двух месяцев он дважды говорил: «Остановитесь, что вы делаете?» Не услышали. Теперь после вчерашнего применения ракетной системы «Орешник» — пускай думают, и хорошо думают. И читают Путина», — посоветовал парламентарий.
Ранее Шольц назвал удар «Орешником» по Украине пугающей эскалацией.
Телеканал ABC News отметил, что на фоне угрозы ответных ударов со стороны России в Киеве и рядах ВСУ воцарилась паника.