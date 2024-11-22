Депутат Госдумы назвал Шольца карточным шулером

Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал пугающей эскалацией удар «Орешником» по Украине, заявил в беседе с RT, что немецкий политик, как настоящий карточный шулер, «всё передёргивает».

«Эскалацию начали США при поддержке Великобритании, Франции и Германии. Кто из них первый, пускай сами определятся. Президент (России Владимир. — RT) Путин неоднократно обращал внимание, в течение двух месяцев он дважды говорил: «Остановитесь, что вы делаете?» Не услышали. Теперь после вчерашнего применения ракетной системы «Орешник» — пускай думают, и хорошо думают. И читают Путина», — посоветовал парламентарий.

Ранее Шольц назвал удар «Орешником» по Украине пугающей эскалацией.

Телеканал ABC News отметил, что на фоне угрозы ответных ударов со стороны России в Киеве и рядах ВСУ воцарилась паника.