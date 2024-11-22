Совет под руководством Трутнева будет выявлять угрозы нацбезопасности в Арктике

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева будет анализировать военно-политическую обстановку на северных территориях и оценивать угрозы безопасности страны. Об этом сообщил Николай Патрушев - помощник президента РФ, глава Морской коллегии, в составе которой образован совет.

"Совет должен стать преемником межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, уделяя повышенное внимание вопросам анализа и выявления внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике, оценке состояния и перспективам развития международной (в том числе военно-политической) обстановки в Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации, иным приоритетам национальной морской политики на этом направлении", - сказал Патрушев на первом заседании совета.