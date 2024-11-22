Лавров рассказал, как Байден "гадит" работе администрации Трампа

Лавров: Байден действиями по Украине "гадит" работе администрации Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия администрации президента США Джо Байдена по Украине стремлением "нагадить" работе будущей администрации Дональда Трампа.
"Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, ну вот в поставках и ATACMS, и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал он на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. "Не исключаю, что вот это стремление, по-русски говоря, простите меня за жаргон, нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях", - добавил глава МИД РФ.
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