Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимира Зеленского испугал ответ Москвы на применение дальнобойных ракет по российской территории. Трансляцию совместной пресс-конференции Лаврова с главой МИД Белоруссии вел аккаунт МИД РФ в соцсети X.

Уходящий в отставку президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Удар был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Для атаки использовалась ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута. На пресс-конференции 22 ноября Лаврову задали вопрос, как был воспринят ответ России на Западе и на Украине.

Стали известны разрушения на «Южмаше» после удара «Орешником»

«Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», - заявил Лавров.

По его словам, это полезный результат. Лавров отметил, что это поможет Зеленскому быть «поближе к реальности»