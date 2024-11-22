Боррель заявил, что в "меню" на переговорах Путина и Трампа будет Украина

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Cadena SER.

Он выразил уверенность, что российский и американский лидер сядут за стол переговоров, а «в меню будет Украина».

«Недавно я был на Украине и разговаривал с Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России - это то, что он не примет, и это понятно», — сказал Боррель.

Недавно издание Bloomberg писало, что в ближайшее время Путин и Трамп могут провести переговоры насчет разрешения конфликта на Украине.

Еще до президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы он добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.