Песков оценил действия Международного уголовного суда

Песков: действия МУС вряд ли помогают урегулированию кризиса на Ближнем Востоке
Действия Международного уголовного суда (МУС) вряд ли чему-то помогают, включая урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают», — сказал он.
Песков также добавил, что для России решения МУС являются ничтожными, поэтому Кремль не видит смысла это комментировать.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности урегулирования конфликта на Ближнем Востоке после решения МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.
21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта.