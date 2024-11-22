Песков оценил действия Международного уголовного суда

Действия Международного уголовного суда (МУС) вряд ли чему-то помогают, включая урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают», — сказал он.

Песков также добавил, что для России решения МУС являются ничтожными, поэтому Кремль не видит смысла это комментировать.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности урегулирования конфликта на Ближнем Востоке после решения МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта.