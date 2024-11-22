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В Кремле назвали главный посыл видеообращения Путина

Главным посылом видеообращения президента РФ Владимира Путина является то, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет и разрешению на удары по территории России не останутся без реакции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях, Россия испытала на Украине новейшую ракетную систему «Орешник». При этом он обратил внимание на то, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.

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«Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», - заявил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

«Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием и выразил готовность к диалогу с США. А Трамп в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.

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