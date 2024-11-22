Россия выразила надежду, что Вашингтон учтет заявления президента Владимира Путина, сделанные до испытаний ракеты «Орешник». Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ключевая мысль Путина заключается в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа. По словам Пескова, после испытаний «Орешника» контактов с текущей администрацией США не было.

— Каких-либо контактов с действующей администрацией не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным, — сообщил представитель Кремля.

В настоящее время российские военные работают над механизмами информирования гражданского населения Украины в случае новых атак с использованием баллистической ракеты, передает РИА Новости.

В Пакистане выступили с заявлением о применении Россией «Орешника»

Вооруженные силы России применили новейшую ракету средней дальности «Орешник», нанеся удар по промышленному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Использование Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» никак не повлияет на политику США относительно Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что Штаты намерены продолжить планомерно оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.