Захарова дала «бесплатный совет» Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Эстонии попросить у НАТО деньги на посольства, которые страна намерена закрыть в целях экономии, подчеркнув, что совет бесплатный и не повлияет на эстонский бюджет.

Захарова обратила внимание на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, заявившего ранее о том, что планируется в целях экономии закрыть 13 из 38 эстонских посольств за рубежом. При этом он признал, что значительно сэкономить на этом не выйдет, а «имиджевые потери будут огромными».

«Тут он ошибается: имиджевые потери огромны как раз от «деятельности» этих посольств. Ведь смысла в них нет никакого. Иной внешней политики, кроме брюссельско-вашингтонской генеральной линии, у Эстонии просто нет», - написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Она предложила Эстонии попросить деньги на содержание посольств у НАТО, так как «единственный смысл их существования - пропаганда установок альянса». При этом Захарова заверила, что ее совет бесплатный и «на эстонский бюджет не повлияет».

«Абсурд ситуации зашкаливает, учитывая тот факт, что у Эстонии имеются средства для оказания помощи киевскому режиму в целях защиты «евроценностей»», - отметила она.

Ранее Эстония объявила о введении полного таможенного контроля на границе с Россией. А эстонский президент Алар Карис заявлял о необходимости «остановить российскую военную машину» и сделать все возможное, «чтобы поставить Россию на колени». По его мнению, только после этого смогут начаться серьезные переговоры по урегулированию украинского кризиса. При этом парламент страны принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».