Российский президент Владимир Путин вечером в пятницу, 22 ноября, проведет совещание.

Об этом журналистам во время брифинга рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В течение дня у президента запланированы встречи, которые будут носить непубличный характер. Уже вечером, ближе к пяти-шести, президент планирует провести совещание... Там будет открытая часть», — цитирует его РИА Новости.

Тему совещания представитель Кремля заранее анонсировать не стал.

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Напомним, днем ранее российский политик выступил с экстренным обращением к нации. В нем он заявил, что Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий.