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Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала
© ТАСС

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, а также обменялись мнениями по ситуации на западе Африки, где сохраняется нестабильность из-за действий террористических группировок.

Президент Сенегала также принял приглашение Путина посетить Россию с визитом.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Политика
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
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