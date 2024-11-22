Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, а также обменялись мнениями по ситуации на западе Африки, где сохраняется нестабильность из-за действий террористических группировок.

Президент Сенегала также принял приглашение Путина посетить Россию с визитом.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.