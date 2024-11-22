Лавров рассказал, что в студенческие годы работал на стройке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей молодости и работе в стройотрядах. Как сообщает Ruplty, во время визита в Белоруссию он признался журналистам, что участвовал в постройке объекта в Якутии, задуманного как ликеро-водочный завод.

Лавров отметил, что ездил работать в стройотряде каждые каникулы. Таким образом он побывал под Владивостоком, в Хакассии, Туве и Якутии.

«Мне кто-то прислал табличку на этом ликеро-водочном заводе: "Введен в строй тогда-то. В строительстве принимал участие нынешний министр иностранных дел"», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД рассказывал, что в юношеском возрасте играл в хоккей, однако завязал с этим видом спорта из-за развивающейся близорукости. Он переключился на футбол, который в результате стал его любимым видом спорта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в сентябре отмечала, что Лавров продолжает регулярные тренировки на футбольном поле.