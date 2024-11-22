Лавров: Запад начинает понимать, что от Украины останется только часть

Западные страны начинают понимать, что от Украины останется только какая-то часть.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с молодежью Белоруссии.

"Когда началась у нас специальная военная операция после 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и [президент РФ Владимир] Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая этот нелегитимный режим, да еще и затягивая его в НАТО. Когда все это началось, уже специальная военная операция, они стали говорить: "Мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала Россия". Вот у них такой был посыл", - сказал министр. "А сейчас уже эти сценаристы развития ситуации начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть, и говорят: "Вот давайте сейчас остановимся, а эту часть примем в НАТО". А другие говорят: "Нельзя останавливаться, надо Путина добивать, потому что, если его не добить, он нападет на нас на всех", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, все это является "конфронтационной логикой" со стороны Запада.

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