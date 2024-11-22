Лавров рассказал, сколько украинцев на передовой разговаривают на русском

Подавляющее большинство украинцев на передовой разговаривают на русском языке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с молодым активом Белоруссии.

Как отметил министр, на Украине действуют законы, нацеленные на истребление русского языка в образовании, средствах массовой информации, культурной сфере и просто в повседневной жизни.