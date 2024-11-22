Лавров рассказал, сколько украинцев на передовой разговаривают на русском

Лавров заявил, что большинство украинцев на передовой разговаривают на русском
Подавляющее большинство украинцев на передовой разговаривают на русском языке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с молодым активом Белоруссии.
Как отметил министр, на Украине действуют законы, нацеленные на истребление русского языка в образовании, средствах массовой информации, культурной сфере и просто в повседневной жизни.
"Хотя, также на передовой линии подавляющее большинство украинцев разговаривают на русском языке. То есть насильно, сознательно устраивают (власти Украины - прим. ТАСС) такой лингвистический геноцид", - сказал Лавров.