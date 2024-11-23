Идея вернуть Киеву ядерное оружие (ЯО), которая обсуждается в США, станет началом затягивания Запада в преисподню. Такие последствия от возможного шага союзников Украины назвал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие», — написал сенатор, комментируя статью The New York Times о том, что в Белом доме обсуждают подобный шаг на случай заключения Киевом мирного соглашения с Москвой.

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Как отмечает издание, возвращение Украине ЯО может стать альтернативой ее членству в НАТО, которое «пока невозможно».

Пушков добавил, что это решение станет «лучшим способом» затянуть западные страны «в ядерную преисподню».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия. По его словам, нельзя исключать возможность такой попытки, поскольку это может стать частью плана американского лидера Джо Байдена по эскалации конфликта после проигрыша демократов на президентских выборах США.