Путин встретился с главой фракции "Справедливая Россия - За правду"

Президент РФ Владимир провел встречу с лидером партии и главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.

Беседа с Мироновым завершает серию встреч президента с лидерами парламентских фракций. До этого Путин уже пообщался с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

В прошлый раз глава государства проводил двустороннюю встречу с Мироновым в феврале 2023 года. Тогда они обсудили вопросы, касающиеся специальной военной операции, демографии, а также Донбасса и Новороссии.