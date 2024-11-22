В Госдуме посоветовали Западу «бояться и дрожать»

Западным странам следует «бояться и дрожать» после заявления президента России Владимира Путина о применении новых российских ракет. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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«Пусть боятся и дрожат. Наше дело правое, победа будет за нами», - заявил Картаполов.

Он также подчеркнул, что спецоперация на Украине «будет продолжаться своим чередом до выполнения всех задач».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из военных объектов на территории Украины. Глава государства констатировал, что после атак на российскую территорию ракетами ATACMS и Storm Shadow конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Он также предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.

Китай выступил с заявлением после вечернего видеообращения Путина

После заявления президента России британские газеты вышли со статьями под громкими заголовками: «Кремль предупреждает: Вы вступили в войну», «Британия - подходящая цель для ракетного удара», «Британия и Франция будут твердо стоять против Путина», «Путин грозит мировой войной».