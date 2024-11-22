В МИД прокомментировали заявление Зеленского об «Орешнике»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» на фоне неоднократного использования Киевом дальнобойного западного оружия — неадекватно.

Слова украинского лидера прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский не только просроченный, он еще и пронюханный», — заявила дипломат.

Она сравнила риторику украинского лидера с поведением непослушного ребенка, который возмущается наказанием за разбитое окно.

Китай выступил с заявлением после вечернего видеообращения Путина

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».