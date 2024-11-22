В Кремле сказали, зачем России нужны мигранты

России нужны мигранты для динамичного развития экономики, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости 22 ноября.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля указал, что России нужны рабочие руки, чтобы реализовать все планы развития.

«Мы их (мигрантов. — Прим. ред.) только приветствуем», — сказал он.

В то же время, по словам Пескова, миграционную сферу нужно «жестко регламентировать», как во многих странах, которые принимают у себя приезжих работников.

«Также нужно сделать нам — сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», — отметил пресс-секретарь Президента РФ.

Как писала ранее «Парламентская газета», Госдума предложила Правительству РФ определить единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции. Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарии приняли на пленарном заседании 20 ноября.