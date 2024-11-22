Коротченко: запуск "Орешника" доказал возможность реализации заявлений России

Успешное применение ракетного комплекса средней дальности "Орешник" является триумфом российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения и доказательством возможности реализации заявлений руководства России. Об этом заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он предположил, что новая ракета оснащена "разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения". По словам эксперта, ни о каком импортозамещении здесь речь не идет, поскольку все сделано в России. "Это демонстрация технологических возможностей России по практической реализации заявлений нашего политического руководства", - сказал Коротченко.

В пятницу экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что страны Запада беззащитны перед новыми российскими гиперзвуковыми ракетами, поскольку ни США, ни другие страны мира не обладают системами противовоздушной обороны, способными их перехватывать. В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".