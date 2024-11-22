Сенатор: бизнесу необходима компенсация за военные риски в новых регионах

Для российского бизнеса необходимы механизмы компенсации за военные риски в новых регионах. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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"Мы сегодня отрабатываем решения нормативные, законодательные на уровне правительства и Совета Федерации о том, каким образом мы будем компенсировать военные риски и страховать военные риски", - заявил Ворона.

Он пояснил, что украинские обстрелы создают большие проблемы для привлечению инвестиций в экономику новых регионов. Ворона назвал несколько форм защиты от военных рисков - среди них льготные кредиты на восстановление через фонд развития промышленности, и формирование спецфондов.

По словам сенатора, сейчас подобные программы действуют в отношении промышленных предпрятий, но не в отношении туризма, который является перспективным направлением для Запорожской области. До этого сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что побережье Азовского моря, которое в 2022 году стало внутренним морем России, имеет большой туристский потенциал.