Антонов: США и Британии пора остановить действия по эскалации на Украине

Бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя применение российскими военными новейшей ракеты средней дальности "Орешник", призвал США и Великобританию остановиться в своих действиях по эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Как считает экс-дипломат, у этого оружия "доброе" и "хорошее" название. По его словам, было четко показано, что противодействия "Орешнику" не существует. "Пора остановиться американцам, пора остановиться и британцам, задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили", - сказал Антонов.

Вечером 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске "Орешника" через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО). Вечером того же дня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник". Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.