Кадыров сделал заявление о реакции Запада на "Орешник"

Применение "Орешника" может заставить Запад начать намекать на переговоры. Об этом заявил руководитель глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что невозможно использовать ракеты средней и малой дальности без участия стран-изготовителей.