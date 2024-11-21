Песков рассказал о плане продвижения российских войск к границам ДНР

В планах Вооруженных сил РФ выход на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что территория республики была признана Москвой и включена в состав России в границах 1991 года.

«Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», — заявил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что переломным моментом в украинском конфликте станет взятие российскими военными Краматорска.

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