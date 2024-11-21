В Совфеде рассказали об опасности атак ракетами для стран Запада

Продолжение атак российской территории западными ракетами ставят под ответный удар сами эти страны.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«То есть те, кто дает разрешение, должны понимать: это именно они обрекли свои страны на возможные ответные удары России», — считает сенатор.

Он назвал главным вопросом, услышат ли политики и военные ядерных держав заявление президента РФ Владимира Путина и посоветовал им не дожидаться момента, когда слова облекутся в действия. Косачев подчеркнул, что никакого стратегического поражения и «улучшения переговорных позиций» Украины не будет. Наоборот — эскалация вызовет не деэскалацию, а прямую угрозу для стран Запада.

Вечером в четверг, 21 ноября, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев счел обращение Путина призывом к западным и украинским политикам.

До этого в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.