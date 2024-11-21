Медведев прокомментировал удар гиперзвуковой ракетой «Орешник»

Нанесенный по украинскому «Южмашу» удар новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник», вероятно, и есть то, чего хотел Запад. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС со ссылкой на его соцсети.

Медведев опубликовал у себя черно-белую видеозапись, на которой был запечатлен удар «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровской области на Украине.

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«Так вот чего вы хотели? Ну, черт побери, вы получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он под роликом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что запуск ракеты стал ответом на планы Белого дома по производству ракет средней и меньшей дальности.