Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" по "Южмашу"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором новейшей гиперзвуковой ракетой "Орешник" нанесли удар по "Южмашу".

По его словам, удар "Орешником", вероятно, и есть то, чего хотел Запад.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в видеозаявлении об успешном испытании сверхзвуковой ракеты, которую не могут перехватить системы противовоздушной обороны. Ею был нанесен удар по украинскому оборонному предприятию "Южмаш".

Действия России были ответными: Москва отреагировала таким образом на решение США и Великобритании санкционировать удары дальнобойными ракетами по территории РФ.