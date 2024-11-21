Выступление Путина со специальным заявлением. Главное

Президент России Владимир Путин выступил со специальным заявлением после применения западных ракет по РФ. Мы собрали главное из его речи.

Согласно словам российского президента, 19 ноября территория РФ была атакована 6 ракетами ATACMS. 21 ноября Россию вновь атаковали западным оружием — системы Storm Shadow нанесли удары по объектам в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что цели этих атак достигнуты не были.

Как заявил Путин, после этих атак конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Сам факт применения такого оружия он оценил как «продолжение курса на эскалацию конфликта». При этом Путин считает, что использовать такое оружие как ракеты ATACMS и системы Storm Shadow невозможно без прямого участия военных специалистов из стран-производителей этого оружия.

По словам Путина, Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов тех стран, которые разрешили ВСУ использовать собственное оружие против РФ. На фоне этого российские военные провели успешные испытания новой баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» — Россия атаковала военный комплекс в Днепропетровске, который занимался производством ракетной техники. Согласно заявлению Путина, современные средства ПВО не могут перехватить эту ракету, при этом сам «Орешник» способен достигать скорости в 10 махов.

В штабе Трампа оценили заявление Путина

Президент добавил, что эти испытания проводятся в ответ на «агрессивные действия стран НАТО в отношении России». Разработка же таких ракет, по словам Путина, ведется как ответная мера на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин также уточнил, что объекты для дальнейших ударов России будут определяться исходя из угроз для страны. При этом Москва будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть зоны возможного поражения.