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Постпред РФ: Москва отвергла доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов

Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле о безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью не отражает реальное положение дел и игнорирует убийства российских журналистов, Москва его категорически отвергает. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов на сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций.

Москва отвергла доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов
© globallookpress.com
"Россия категорически отвергает доклад гендиректора по безопасности журналистов, в котором полностью проигнорированы убийства российских журналистов в 2022-2023 годы, он не отражает реальное положение дел, связанных с безопасностью журналистов, основан на недостоверной "фактологии" и становится источником дезинформации", - подчеркнул постпред.

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Убийство Михаила Круга
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