Москва отвергла доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов

Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле о безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью не отражает реальное положение дел и игнорирует убийства российских журналистов, Москва его категорически отвергает. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов на сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций.

"Россия категорически отвергает доклад гендиректора по безопасности журналистов, в котором полностью проигнорированы убийства российских журналистов в 2022-2023 годы, он не отражает реальное положение дел, связанных с безопасностью журналистов, основан на недостоверной "фактологии" и становится источником дезинформации", - подчеркнул постпред.